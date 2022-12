2022 Year End Special Report: Alexandra Eala bibitbitin ang kinang sa 2023

PATAPOS pa lang ang taon, pero tutok na ang 2022 US Open tennis juniors girls singles champion na si Alexandra ‘Alex’ Eala sa mas mapanghamon at mas abalang kampanya sa sport sa parating na 2023.

Una sa radar ng 17-anyos, may taas na 5’9” na Pinay na tenista at tubong Quezon City ang 32nd Southeast Asian Games sa Cambodia sa May at 19th Asian Games sa China sa October sa misyong ituloy ang makulay na karera gaya sa 2022.

Tampok sa ragasa ng Rafael Nadal Academy (Spain) athletic scholar, Globe Ambassador at Philippine Tennis Association ace ang kauna-unahang junior Grand Slam singles title sa US Open noong Setyembre sa New York.

Dalawang ulit din si Eala nagkampeon sa girls’ doubles, tuluyang napagtagumpayan ang unang singles career title nang silatin si second seed Lucie Havlickova sa US Open final, at maging unang Pinoy at Pinay na kumopo ng singles grand slam title.

Kinatawan din niya ang ‘Pinas sa 31st Southeast Asian Games 2021+1 nitong Mayo sa Vietnam at sumungkit ng tatlong tansong medalya sa women’s singles, mixed doubles at women’s team.

Nagreyna si Alex sa $25K tournament sa Chiang Rai, Thailand at umabot sa final ng isang $60K Madrid netfest.

Lumahok din siya sa dalawang Women’s Tennis Association $1000 tournaments kung saan sumabak sa qualifiers at sa main draw ng Mardrid at Miami Open.

At bago rumolyo ang kasalukuyang taon, nabigyan ang ng qualifying slot para sa Australian Open women’s singles sa January ang WTA No. 215 player. (Lito Oredo)