Vice, Nadine wagi sa takilya: MMFF nilangaw sa mga sosyal na sinehan

May mga ilang sinehan pa rin talaga na literal na “nilangaw” ang mga MMFF entries dahil marahil nasa lugar sila ng mga sosyal o mayayaman, gaya ng Greenhills sa San Juan.

Pinadalhan kami ng pictures ng mga sinehan sa Promenade noong opening day (Pasko), na wala talagang mga taong pumila man lang o bumili ng ticket sa mga box-office.

Pero sa ibang lugar gaya ng mga SM malls, makikitang nagbalik-sigla ang mga takilya. Patunay ang mahahabang pila sa mga movie entries nina Vice Ganda at Ivana Alawi, at ‘yung kay Nadine Lustre.

Nabalita pang may mga sold out screenings sa movie nina Vice at Ivana.

Well, muling pinatunayan ni Vice ang kanyang pagiging “unkabogable” habang hinihintay naman nating mapatunayan ni Coco Martin na box-office king nga siya.

At dahil awards night na ngayong Dec. 27, asahan na nating may mga entries na maku-curious ang mga tao lalo na dun sa talagang “quality” ang hatid ng entries.

20K lang daw? E-heads concert ‘di naabot 70K audience

Hmmm…iba-iba ang report hinggil sa Huling El Bimbo concert ng Eraserheads.

May mga report na nagsasabing hindi nito na-meet ang inaasahang 60K na target audience habang may pa-eksaheradong ulat na umabot naman umano sa 75k ang mga nanood nito.

May mga tsika pa ngang umabot lamang sa 20k ang nagpunta at kaya lang daw ito naging maingay ay dahil sa mga celebrities na may kani-kaniya ang paandar sa socmed nila.

Isa ang paborito naming si Alden Richards sa mga co-producers ng naturang concert at balitang satisfied at happy naman ito sa kanyang investment.

Besides, walang nagsasabing hindi maganda ang concert. Maayos at bonggang-bongga ang concert ng legendary Pinoy band.

Baka lang talaga may mga namumulitika sa usapin lalo’t tahasan naman ang paglabas-kulay ng grupo, partikular ang lead singer nitong si Ely Buendia.

Newsreader binawalang batiin basketball team

Uy, gaano kaya katotoo na diumano’y pinagbawalan ng kanyang boss ang isang kilala at kontrobersyal na multi-awarded newsreader na batiin “on-air” ang koponan ng isang University-based basketball team nung siya’y nag-ne-newscast?

Ayon sa nakausap naming sporty Marites, hindi naman daw totally sinabing huwag bumati o mag-anunsyo, pero dahil nga sa commitment at kontrata ng kanilang TV network sa isang kagayang liga ng basketball, “syempre dapat pairalin ang delicadeza.”

Kilala pa namang very passionate na supporter si newscaster na isa rin sa mga ipinagmamalaking alumnus ng naturang unibersidad na mahilig pang manuod ng mga live games kahit super busy ito sa kanyang work.