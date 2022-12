Roberto Gomez hakot ng premyo

SWAK sa top 10 sa Az Billiards Money Maker List si Pinoy cue artist Roberto Gomez sa pagtatapos ng taong 2022.

May siyam na events ang pinagharian ni Gomez kabilang na ang 10 Ball Champions Challenge kung saan nasikwat nito ang premyong $30,000.

Nakalikom si Gomez ng kabuuang $103, 925 na premyo, kasama sa napanalunan nito ay ang Action Palace High Stake One Pocket event na sumungkit ng $25,000.

Kuminang din si Gomez sa 49th Texas Open One Pocket ($16,000) at sa 10-Ball Van Boening vs. Gomez exhibition game upang ibulsa ang $12,000 cash prize.

Si Francisco Sanchez-Ruiz ng Spain ang No. 1 matapos makalikom ng may kabuuang $261,350. (Elech Dawa)