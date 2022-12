Resulta agad

Una sa lahat ay nais ko po muna kayong batiin ng isang maligaya’t mapayapang panahon ng Kapaskuhan. Bagamat lumipas na ang araw ng Pasko, patuloy pa rin ang pagdiriwang natin at ang paghahanda naman sa parating na Bagong Taon ang pinagtutuunan ng pansin.

Positibo ang maraming Pilipino na magiging maganda ang kanilang hinaharap sa darating na 2023. Base sa resulta ng survey na isinagawa ng Social Weather Stations (SWS), may 45 percent ng mga Pilipino ang naniniwalang uunlad ang kalidad ng kanilang buhay sa susunod na 12 na buwan.

Maganda rin ang ating maasahan sa ating mga hinalal sa Kongreso kung ang pagbabasehan ay ang naging performance ng Kamara de Representante sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez.

Bukod sa pagpasa agad ng pambansang badyet para sa 2023, naaprubahan din ng Kamara ang may 10 sa 19 na priority bills na inilatag ng Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa kanyang unang State-of-the-Nation Address (SONA).

Naipasa rin ng Kamara ang 37 pang ibang national bills at 128 na local bills.

Sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Martin, lahat ito ay naipasa sa third and final reading sa loob lamang ng limang buwan mula ng magbukas ang 19th Congress nitong Hulyo. Ibig sabihin ay lahat ng naipasa sa third and final reading ay naipadala na sa Senado para ito naman ang umaksyon sa mga bills na ito.

Hindi naman basta binilisan ng Kamara at pinasa agad ang mga bills. Nagsagawa ang mga kaukulang komite ng Kamara ng mga malalawak na konsultasyon at pinagdiskusyunan nang maigi sa plenaryo ang mga panukalang batas.

Kasama sa mga naipasa ng Kamara ay ang mga panukalang batas na lilikha ng Center for Disease Control and Prevention at Virology Institute, ang pagbubuo ng Medical Reserve Corps, at ang Magna Carta for Barangay Health Workers. Ito lahat ay mahahalaga para mapatibay ang ating healthcare system at maging handa ang gobyerno at ang buong bansa sa darating pang mga krisis pangkalusugan.

Naipasa rin ang bill na magkakaloob ng libreng legal assistance sa mga sundalo, pulis at iba pang law enforcer na nakasuhan sa korte dahil sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Aprubado rin ang bill na magbibigay ng karagdagang tulong sa mga micro, small and medium enterprises (MSMEs) na pinadapa ng pandemya, at ang bill na ang layunin ay hindi na pagbayarin ang mga magsasaka sa kanilang mga utang sa pagkakaroon ng lupa sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP).

Makikita sa record na ito ng Kamara ang magandang estilo sa pamumuno ni Speaker Martin na dapat tularan. Nang ang inyong lingkod ay naging Deputy Secretary General ng Kamara, nakasama ko si Speaker Martin na Majority Leader noon at si Sen. Alan Peter Cayetano naman ang Speaker. Umangat ang trust at performance ratings noon ng Kamara bilang isang institusyon at maging si Speaker Alan ay nagkamit din ng pinakamataas na trust rating at performance rating dahil sa kanyang leadership by example. Bilang Majority Leader, si Martin noon ang katuwang ni Speaker Alan para umusad ng mabilis ang mga bills sa Kamara at bumalik ang tiwala ng mga Pilipino sa Kongreso.

Kaya naman noong si Sen. Alan ang Speaker, maganda rin ang naging record ng Kamara sa pagpasa ng mga priority bills ng Pangulo. Isa sa mga priority bills na ito ay ang matagal ng minimithing pagtataas ng sahod ng mga sundalo at pulis. Hindi rin natin makakalimutan ang napakabilis na pagkilos ng Kamara sa pagpasa ng mga batas na Bayanihan 1 at 2 na siyang naging mga susi sa pag-ahon ng bansa mula sa pandemya.

Tulad ng lagi kong sinasabi, kapag ang mga lider natin ay ganito kagaling, katapat at kasipag, malaki ang pag-asa natin na lahat ng problema ng bansa ay siguradong may LUNAS.