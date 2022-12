Poe sa mga telco: SIM card registration ‘wag pahirapan

Umapela si Senate Committee on Public Services Chairperson Senadora Grace Poe sa mga telecommunications company at sa mga ahensya ng pamahalaan na tiyaking magiging madali ang pagpaparehistro ng mga Subscriber Identity Module (SIM) ng mga customer habang sinisiguro na pribado ang kanilang mga datos at impormasyon.

Panawagan ito ng senadora bago ang simula ng implementasyon ng batas sa SIM registration ngayong araw, Disyembre 27.

Giit ni Poe, hindi dapat maging kumplikado ang mga proseso, paraan at portal para sa pagrerehistro ng SIM.

Dapat rin aniyang tulungang makapagrehistro ng SIM ang mga may kapansanan, senior citizen, menor de edad, buntis at ang mga walang internet connection.

Nananawagan rin ang mambabatas para sa maigting at malawak na information drive upang maabot at makapagrehistro ang mga mamamayan sa buong bansa at matiyak na hindi makokompromiso ang kanilang mga datos.

Matatandaang ipinasa ang SIM Registration Act upang labanan ang lumalalang text scam na nambiktima at nagpahirap sa maraming Pilipino.

Minamandato ng batas ang pagpaparehistro ng SIM sa loob ng 180 araw mula sa pagiging epektibo ng implementing rules and regulations (IRR) nito.

Kasabay nito ay pinaalalahanan ni Camarines Sur Rep. LRay Villafuerte ang mga may-ari ng SIM card na magparehistro upang hindi ma-deactivate ang kanilang numero.

Umaasa rin si Villafuerte na nakagawa ng isang “ultra safe cybersecurity system” ang Department of Information and Communications Technology (DICT) at National Telecommunications Commission (NTC) upang matiyak na hindi makukuha ang laman ng gagawing database ng mga nagparehistro para sa telemarketing.

Ang SIM Registration law (Republic Act 11934) ay magiging epektibo ngayon, Disyembre 27. (Jojo Sicat/Billy Begas)