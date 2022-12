Philippine sports mas umaangas

ILANG araw na lamang at tuluyan nang titiklop ang taong 2022.

Sa larangan ng palakasan, maraming tagumpay ang nagawa ng mga Pilipinong atleta sa papatapos nang taon.

Unang-una na si ‘Golden Girl’ 2020+1 Tokyo Olympics champion Hidilyn Diaz na nakamit na sa wakas ang napakailap na World Championships gold nang maka-3 ginto kamakailan sa IWF World Weightlifting Championships sa Bogota, Colombia nang mangibabaw sa snatch, clean and jerk at total lift sa 55kgs category.

Special mention din ngayong 2022 ang mga elite na atleta na sina EJ Obiena (pole vault), Caloy Yulo (gymnastics), Filipinas (national women’s football team), si Alexandra Eala (women’s tennis), Sisi Rondina at Jovelyn Gonzaga (women’s beach volleyball), Meggie Ochoa (jiu-jitsu), Junna Tsukii (karate) at marami pang iba na hindi ko na mabanggit lahat dahil sa haba ng listahan.

Lahat sila ay nagpasiklab sa internationa stage ngayong 2022.

Mabuhay ang atletang Pilipino at good luck sa 2023.

***

Napakasaya ng Pasko ng milyon-milyong fans ng Barangay Ginebra Gin Kings dahil panalo sila sa Game 1 ng best-of-7 finals kontra sa Bay Area Dragons.

Siyempre dalangin ng mga ka-Barangay na magkampeon ang Ginebra pero asahan ang resbak ng Bay Area.

May the best team win sa Ginebra at Bay Area.

***

Lalong lumulubog ang Los Angeles Lakers ni LeBron James, ngayon wala pa si Anthony Davis dahil sa injury kaya hirap ang The King na iangat sa West ang koponan na pang-13 sa kasalukuyan sa hawak na 13-20 panalo-talo baraha.

Delikado rin ang defending champs na makapasok sa NBA playoffs o kahit sa playinn dahil pang-11 naman sila sa West sa 16-18 kartada.

Sapol ng injury sina Steph Curry at Andrew Wiggins, na mga key player ng Warriors.

Kabaligtaran naman ang sitwasyon ng Brooklyn Nets sa East na nakukuha na yata ang tamang timpla sa pangunguna nina Kevin Durant, Kyrie Irving at Ben Simmons.

Pang-apat ang Nets sa East hawak ang 21-12 marka.

***

Nais ko pong magpasalamat sa aming mga cool at mababait na boss sa Abante na sina Sir Spy at Sir Kouji sa aming bonus at sa patuloy na pagtitiwala.

Dalangin po ng Benchwarmer ang inyong mabuting kalusugan kasama ang inyong mga pamilya.

Mag-ingat po tayong lahat dahil meron pa ring COVID-19 pandemic. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon sa paparating na 2023.