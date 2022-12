Palace exec nag-sorry sa ‘di sumahod ng mga staff

Nagpaliwanag ang Office of the Press Secretary (OPS) kaugnay sa ulat na ilang bagong empleyado ng tanggapan ang hindi pa nakatanggap ng sahod.

Sa liham na ipinadala ni Press Secretary officer-in-charge Undersecretary Cheloy Garafil sa Abante, inisa-isa nito ang mga dahilan kung bakit naantala ang sahod ng mga bago nilang empleyado sa OPS.

Sinabi ng kalihim na nakadepende ito sa Notice of Organization, Staffing and Compensation Action (NOSCA) na nagtatakda ng item para sa mga bagong opisyal at kawani.

Na-abolish aniya ang mga dating posisyon dahil co-terminous ang mga ito sa dating administras¬yon at pagpasok ng Marcos administration ay nagkaroon ng reorganisasyon ang OPS mula sa dating Presidential Communications Operations Office (PCOO).

Nito lamang aniya buwan ng Oktubre 11 at Nobyembre 3, 2022 naibaba ng NOSCA sa ilalim ng Department of Budget and Management (DBM) nagbukas ang mga bagong posisyon at maiproseso ang aplikasyon ng mga bagong Immediate Support Staff (ISS).

Sinabi pa ng kalihim na kailangang ayusin ang mga dokumento ng mga bagong staff upang mabayaran ang kanilang serbisyo.

May mga nauna na aniyang inaksiyunan ang kanyang tanggapan na appointment letters, 14 sa 21 appointment letters para sa ISS, at 8 sa 23 COS contracts na hindi nalagdaan ng nagdaang pamunuan at sasahod na.

Ayon pa sa kalihim, nagkaroon din ng hamon sa dagdag pondo para sa personnel services dahil naubos ito matapos bayaran ng OPS ang P27.67 million terminal leave benefits ng mga umalis na PCOO officials at employees kaya hindi nakasahod ng ilang buwan ang mga bagong opisyal ng OPS.

Nilinaw din ng kalihim na walang nawawalang dokumento taliwas sa pahayag ng mga nagreklamong empleyado kaya hindi sila makasahod.

Humihingi ng paumanhin ang OPS sa 25 empleyadong hindi pa nakatatanggap ng kanilang sahod sa kabila ng naibigay nang serbisyo at sa linggong ito pa makasasahod. (Aileen Taliping)