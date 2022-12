P7.7M shabu isinako, tulak nakaeskapo

Tinutugis na ng mga awtoridad ang hinihinalang tulak ng droga matapos nitong abandonahin ang isang sako na may laman na P7.7M na halaga ng pinaniniwalaang shabu at iba pang drug paraphernalia sa isinagawang anti-drug operation sa Taguig City nitong Pasko.

Sa ulat, nagsasagawa ng anti-drug operation ang Taguig Police pulisya sa Barangay Maharlika Village sa lungsod nang maispatan ng mga pulis ang kahina-hinalang kilos ng suspek habang may bitbit itong sako.

Bago pa man nakalapit ang mga pulis, tumakas na ito at iniwan ang sako na natuklasan na may kargang mga Chinese teabag, timbangan at tatlong sachet na may laman umanong shabu na nagkakahalaga ng P7.752 milyon.

Sa imbestigasyon, kinilala ang suspek na alyas ‘Raks’ na gumagawi sa nasabing lugar. (Betchai Julian)