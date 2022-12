Myla Pablo pinainit ang Kapaskuhan

MALAMIG ang panahon ngayong Disyembre pero kapag binisita mo ang Instagram account ni volleyball star Myla Pablo ay bahagya kang mag-iinit.

Maraming humanga sa kagandahan at kaseksihan ng 29-year-old outside hitter na si Pablo nang mag-post ito sa kanyang social media account at ipasilip ang hubog ng kanyang katawan.

Matapos magkampeon ng Petro Gazz sa 2022 Premier Volleyball League Reinforced Conference ay nagbakasyon si Pablo ngayong Christmas break at nagpo-post ito ng kanyang mga larawan habang nasa beach.

Umabot na sa 12,300 plus likes ang isang post ni Pablo sa Instagram at umami ng magagandang komento mula sa kanyang mga tagahanga, haabang nasa 8.6k naman ang mga nag-like at heart sa kanyang Facebook account na Myla “Typhoon” Pablo.

Habang wala pang bakbakan sa volleyball ay magsasaya muna si Pablo sa kanyang bakasyon bago bumalik sa pag-eensayo sa susunod na taon.

Isa si Pablo sa susi ng tagumpay ng Angels sa PVL nang talunin nil sa finals ang Cignal HD Spikers habang third place ang Creamline Cool Smashers. (Elech Dawa)