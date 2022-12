Mga kabayong Luke Skywalker, Bravo panis mga nakalaban

KABILANG sa nagpakitang-gilas nitong Sabado sina Luke Skywalker at Bravo na nagwagi sa Philracom Rating Based Handicapping System races na nilarga sa Metro Turf, sa Tanauan City sa Batangas.

Humarurot si Luke Skywalker sa race 3, nilampaso nito ang siyam na kabayong katunggali matapos irehistro ang 1:26.4 minuto sa distansyang 1,400 metro.

Hinamig ng owner ni Luke Skywalker ang P10,000 aadded prize at karagdagang P100,000 para sa connections ng kabayo.

Dumating na segundo si Keynote Speaker, tumersero si Bisyo Mag Serbisyo.

Sa pang-limang karera naman nagpasikat si Bravo na sinakyan ni jockey JD Flores.

Nilista ng anak nina Oh Oh Seven at S Class na si Bravo ang 1:11.6 minuto sa 1,200-meter race sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom) sa pamumuno ni chairman Reli De Leon. (Elech Dawa)