Mayor, misis damay! Konsehal dedo sa karambola ng 3 SUV

Patay ang isang miyembro ng Sangguniang Bayan (SB) habang sugatan ang mayor at limang iba pa sa pagsasalpukan ng tatlong sasakyan sa bayan ng Quezon sa Isabela noong bisperas ng Pasko.

Nagtamo ng grabeng pinsala sa ulo at katawan si Konsehal Candido Andumang, 70-anyos, may-asawa at residente ng Barangay Abut, Quezon, Isabela na agaran nitong ikinamatay.

Sugatan naman si Quezon, Isabela Mayor Jimmy Guanzon, 44, at asawang si Mercy, 46, nang masalpok ng minamaneho ni Andumang na Mitsubishi Strada na may plakang PQK 455 ang sinasakyan nila na Toyota Fortuner na may plakang ABA-1966.

Nadamay din sa salpukan ang mga sakay ng isa pang Toyota Fortuner (BAB-3039) na minamaneho ni Meireece Ferrer kasama ang mga pasahero nito na sina Abegail Ronquillo, 24, Romano Ronquillo, 22, at Kevin Ronquillo, 22, pawang residente ng Barangay Bantug Roxas, Isabela, na galing naman ng Tuguegarao.

Nangyari umano ang aksidente sa national road na sakop ng Barangay Abut ng nasabing bayan noong Sabado bandang alas-7:10 ng gabi.

Lumitaw sa imbestigasyon ng Quezon Municipal Police Station (MPS) na parehong pa-south bound ang dalawang Toyota Fortuner habang pa-north bound naman si Andumang nang mangyari ang aksidente.

Nagpagewang-gewang umano ang sasakyan ng konsehal kung kaya’t nahagip nito ang kasalubong na sasakyan ng mayor na sumalpok naman sa sasakyan ni Ferrer.

Sa lakas ng salpok ay bumaliktad ang sasakyang minamaneho ng konsehal at nagtamo ito ng mga grabeng pinsala sa kanyang ulo at katawan.

Pinaniniwalaang nakainom ng alak ang konsehal habang patuloy ang imbestigasyon ng pulisya hinggil sa insidente. (Edwin Balasa)