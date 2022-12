Luka Doncic, Dallas Mavericks pinagulong Los Angeles Lakers

SA harap ni Mavericks great Dirk Nowitzki, umiskor si Luka Doncic ng 32 points, umayuda si Christian Wood ng 30 at hiniya ng Dallas ang bisitang si LeBron James at Lakers 124-115 nitong Christmas Day.

Bago ang laro ay ipinakita sa publiko ang estatwa ni Nowitzki sa harap ng American Airlines Center.

Pagkatapos ng opening tip ay naiwan ang Mavs, nang ipakita si Nowitzki sa video board kalagitnaan ng first period ay nag-ingay ang fans sa loob ng arena.

Nagsimula na ring humarurot ang Mavericks hanggang kumalas sa third nang umiskor ng 51 sa period – highest sa Christmas Day game ng NBA – sabay sa paglimita sa Los Angeles sa 21.

Sinubukang ibalik ni James ang Lakers sa fourth pero naubusan na ng oras.

Tumapos si James ng 38 points, may 17 si Russell Westbrook at 16 kay Austin Reaves.

May sahog pang tig-9 rebounds at assists si Doncic, namigay ng career high-tying 7 assists si Wood at nag-deliver ng 26 points si Tim Hardaway Jr. (Vladi Eduarte)