Lola nabudol; alahas, P500K limas

Natangayan ng mga alahas at mahigit P500,000 ang isang 79-anyos na lola nang mahipnotismo umano ito ng isang budol-budol gang sa Tuguegarao City, Cagayan

Kinilala ni P/Lt. Col. Richard Gatan, hepe ng Tuguegarao City Police Office ang biktima na si Luzviminda Divina, retiradong empleyado ng gobyerno at residente ng Barangay Tanza sa lungsod.

Nakilala umano ng biktima ang mga suspek habang naghihintay ng tricycle sa harap ng barangay hall ng Tanza nitong nakaraang linggo.

Habang nag-uusap, para umanong nahipnotismo ang biktima kaya sumama ito sa dalawa sa isang puting sasakyan. Dito tinanong siya ng isang suspek kung may malaki itong pera sa bangko.

Mistula umano siyang nawala sa sarili at nagboluntaryo pa na mag-withdraw ng P550,000 na inilagay niya sa bag kasama ang kanyang hikaw at cellphone. Inihatid pa umano siya ng mga ito sa bahay at hiniling na ipagluto sila.

Pagkaalis ng mga suspek, sinilip niya ang bag pero P2,000 lang ang laman nito. Iniimbestigahan na ng pulisya ang insidente.