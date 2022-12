Lloyd Jefferson Go swak sa 2023 Asian Tour

MASAYANG pinagdiwang ni Lloyd Jefferson Go ang Kapaskuhan sa pag-angat sa susunod na taong papaluang mas mayamang 28th Asian Tour 2023.

Tinapos ng 27 taong-gulang na Pinoy pro golfer buhat sa Cebu ang kampanya sa 11th Asian Development Tour 2020-22 Order of Merit sa pampito sa kinitang $42,575.90 (P2.5M) sa 10 sinabakang torneo mula noong July hanggang sa buwang ito.

Ang Magic 10 sa ADT OOM 2020-22 ang mga swak sa AT sa susunod na taon.

Ang senaryo ay sa kabila na sumablay pa sa cut sina Go (15-way tie, 57th place) at Fidel Concepcion (6-way tie 92nd) sa 120-player, 16th at final leg ng ADT $200K Taifong Open sa Taiwan nitong Dec. 22-25. (Ramil Cruz)