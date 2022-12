Liza, Enrique amoy ‘hiwalayan’

Marami ang nagsasabi na parang nasa bingit nang hiwalayan sina Liza Soberano, Enrique Gil.

Lahat kasi ng mga magdyodyowang artista ay magkasama nitong Pasko.

Samantalang sina Liza, Enrique ay magkahiwalay nga, kung ibabase sa Instagram post ng aktres, na kapiling ang kanyang pamilya sa Amerika.

Matagal-tagal na ring walang post si Liza na kasama si Enrique.

Huling post naman ni Enrique ay May 21 pa, kung saan dumalo siya sa isang okasyon sa Europe.

Yassi ‘pinagnasaan’ ni Santa Claus

Naloka ang mga fan ni Yassi Pressman sa video post niya na nagpapakitang kasama niya ang isang lalake na nagkasuot ng Santa Claus sa El Nido, Palawan.

Makikitang kinukunan ng larawan sina Yassi at Santa Claus sa restoran.

Ang kinabaliw ng mga netizen sa Instagram post ni Yassi ay naka-2 piece bikini ang aktres. Hindi man lang nag-alangan si Santa Claus na magpakuha ng photo kay Yassi na halos hubad nga noon.

“I was eating inihaw na sugpo and rice when Santa came. Then Santa wanted a photo then he gave me a gift in return!!! Obviously I was more than happy. Merry Christmas!!!” sabi ni Yassi.

Tuwang-tuw na parang bata si Yassi sa mga chocolate na ibinigay sa kanya ni Santa Claus.

May mga nagsabi na kesyo mukhag nagnasa si Santa Claus sa alindog ni Yassi ha! Walang dudang napakaseksi, ganda na naman kasi ni Yassi.