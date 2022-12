Kongreso saludo kay Sofia Frank

ISANG resolusyon ang inihain sa Kamara de Representantes upang kilalanin si Sofia Frank na nagwagi sa Asian Open Figure Skating Championships na ginanap sa Jakarta, Indonesia kamakailan.

Sa House Resolution 651, sinabi ni Parañaque City Rep. Edwin Olivarez na nasungkit ni Frank ng gintong medalya matapos na makapagtala ng 143.97 puntos – 50.19 sa short program at 93.78 sa free skating category sa event na ginanap nitong Disyembre 7 hanggang 9.

“The said accomplishment of Ms. Frank undoubtedly brought glory to our country,” sabi sa resolusyon.

Ayon sa ulat, si Frank ang kauna-unahang babae mula sa Pilipinas na nag-qualify sa 2022 World Junior Figure Skating Championships. (Billy Begas)