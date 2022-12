Karera Tips Jp Gonzales

Disyembre 27, 2022/Martes / Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 5 Bang, 2 Bushido Code, 6 Jewel Of The Nile, 3 Ark Of Gold

R02 – 3 Mr.Dynamic, 5 Steal Away, 1 Rainbowbrite, 7 Mucho Caliente

R03 -4 Senorita Bonita, 5 Havana Oohnana, 6 Smiling Lady, 1 Greatest Joy

R04 – 7 Aroma, 5 Kungfu Karatu, 1 Indelible Quaker, 2 Dollarama

R05 – 3 Den Deren Denden, 5 Elite Dominator, 6 Etnad, 4 Boni Avenue

R06 – 4 Walkin On Sunshine, 2 Bocaue Rivertown, 3 Hook On D Run, 1 Lucky Noh Noh

R07 – 1 Yes Kitty, 8 Sinag, 2 Majestic Star, 5 Kipitaki

Solo Picks: Aroma, Den Deren Denden, Yes kitty

Longshot: Walkin On Sunshine