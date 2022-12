Kapos na sa datung: Dagul nagsusumamo ng trabaho

Ang bumalik sa pag-arte sa TV ang tanging hiling ng komedyanteng si Dagul para sa 2023. Bukod daw sa na-miss niya ang umarte, may dalawang anak pa raw siya na pinag-aaral.

Noong magkaroon i ng pandemya ay nawalan ng trabaho si Dagul na siyang nakaapekto sa kanilang kabuhayan. Dating may sari-sari store sila na kailangan nilang isara dahil naubos na ang puhunan nila para rito.

Nagpapasalamat na lang si Dagul na kinakaya nilang pamilya ang dumating na krisis sa kanilang buhay dahil na rin sa dasal at sa tulong ng ilang mga kaibigan.

“Ito, survive, diskarte. Kahit paano, may kinikita kahit kaunti. Ang sabi nga ng misis ko, ganu’n talaga ang buhay, minsan maganda. Sanay naman kami sa hindi ‘yung pamumuhay na mayaman talaga, kasi galing din ako sa mahirap eh,” pahayag pa niya.

Noong Noche Buena ay hindi raw sila naghanda, at nagdasal na lang na makatanggap ng biyaya. Nataon na pinadalhan ang pamilya niya ng Noche Buena package ng Kapuso network na may kasama pang GMA Affordabox at GMA Now, at ang regalo mula sa Kapuso Foundation.

Naiyak na lang sa sobrang tuwa ni Dagul nang matanggap ang regalo mula sa GMA para sa kanyang pamilya. (Ruel Mendoza)