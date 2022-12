Kababaihan sa Afghanistan tigil-trabaho, humanitarian aid suspendido

Nagbanta ang mga non-government organization (NGO) sa Afghanistan na susupendihin ang kanilang operasyon matapos pagbawalan ng mga Taliban ruler ang mga babaeng Afghan na magtrabaho bukod sa pagiging pasaway sa dress code.

Sa isang pahayag, sinabi ng Save the Children, Norwegian Refugee Council at CARE na maapektuhan ang paghahatid nila ng humanitarian aid sa mga Afghan na nangangailangan ng tulong dahil hindi nila ito kakayanin kung wala ang mga kababaihang Afghan.

“Whilst we gain clarity on this announcement, we are suspending our programmes, demanding that men and women can equally continue our lifesaving assistance in Afghanistan,” ayon sa mga ito.

Nagbanta rin ang International Rescue Committee na tumutulong sa nasabing bansa at may 3,000 babaeng Afghan na empleyado na sususpendihin ang kanilang operasyon kapag tinanggal ang mga ito.