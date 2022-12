Justin Brownlee keber sa natamong ankle injury

Laro sa Miyerkoles: (Araneta Coliseum)

Game 2/Best-of-seven Finals

5:45pm — Ginebra vs Bay Area

(***Gin Kings angat sa serye, 1-0)

AGAD na inalis ni Justin Brownlee ang mga pangamba matapos itong bumagsak sa kanyang bukung-bukong (ankle) sa paa ng isang kalaban at gumulong sa Game 1 ng PBA Commissioner’s Cup Finals nitong Linggo.

Gayunman, tiniyak ng import ng Barangay Ginebra na walang dapat ikabahala sa kanyang pisikal na kondisyon na nagamit nito sa 96-81 panalo laban sa Bay Area Dragons.

Tinapos ni Brownlee ang laro na may 28 puntos kabilang ang 10 sa fourth quarter matapos ang takot sa injury.

“I came down on my ankle. I think it was a play where I got a layup and came down to my foot. I’m okay though. It was just a little twist and turn. Got hurt for quite a few minutes but I got over it,” sabi ni Brownlee.

Muling iginiit ng resident Barangay Ginebra import na okay na siya para sa Game 2.

“No injuries in the finals, hopefully. Pray to God,” sabi ni Brownlee.

Natuwa si Brownlee na nakuha ng Barangay Ginebra ang panalo ngunit sa kabila ng kanyang pasabog ay aminadong depensa ang nagbigay-daan sa Gins Kings para maitakas ang krusyal na unang panalo.

Nagawa ng Ginebra na limitahan ang import ng Bay Area na si Andrew Nicholson sa isang conference low na 27 puntos sa finals opener.

“We knew that this game is very important. We were a little shaky. Both teams have some runs here and there. But in that fourth quarter, we just got down on the defensive side and had some stops, really focused in and try to stop Nicholson,” ayon sa naturalized na Pilipino.

“He is a beast. We just got down on the defensive end and we just tried to take advantage,” sabi pa ni Brownlee. (Lito Oredo)