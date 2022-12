Julia, Claudia wapakels sa Christmas message ni Dennis

Habang ang mga anak ni Dennis Padilla kay Marjorie Barretto ay makikitang masayang-masaya na nag-celebrate ng Pasko na magkakasama, si Dennis naman, mukhang hindi pa rin talaga nagkaroon ng pagkakataon na makasama o makausap o magkabatian sila ng Merry Christmas ng mga anak.

Dinaan ni Dennis sa pagpo-post sa Instagram ang pagbati niya. Nag-post siya ng picture ng bawat anak at binati ng Merry Christmas at sinabihan ng “love you.”

Ang huling binati niyo ay si Dani Barretto na kahit hindi niya biological daughter, nakilala rin siyang tatay dahil matagal din niyang nakasama habang lumalaki. Sa caption niya rito, may wish pa ito na sana raw, makilala rin niya ang anak na si Millie.

Sa lahat ng ito, walang any reply o respond kung sa IG page niya ang mga anak na binati.

Sa isang banda, naiintindihan namin ang pangungulila niya sa mga anak bilang isang ama. Pero sa mga naging gusot nila, hindi rin talaga fully masisisi ang mga anak niya kung tila malayo o parang may trauma na ang mga ito. Pero sana isang araw, lahat sila ay ma-healed na rin.

Heart ‘di na kasama sa regalo ni Chiz

May bagong paandar ngayon si Heart Evangelista. Habang nasa Paris, France ngayong Kapaskuhan, inulit niya ang Heart’s sosyal style.

Kung dati, “Heart’s way” na paggo-grocery, ngayon naman, kahit nasa Paris, in her luxurious brand.

Rumampa ito at nagkyeme na bumili raw ng pandesal. Pero siyempre, ang pandesal ng Paris ay French bread at croissants. At ang gamit na eco bag ni Heart ay Chanel brand lang naman.

Sey ni Heart, “Yung inutusan kang bumili ng tinapay ng kapatid mo.”

Sa isang banda, talagang magkahiwalay sina Heart at Senator Chiz Escudero ng Kapaskuhan. Wala pa rin silang statement sa official na estado na ng relasyon nila.

Though, marami na ang mga nagpapatunay na hiwalay na silang talaga. Kapansin-pansin din kahit sa mga regalong ipinamigay ni Senator Chiz ngayong Pasko, from Senator Chiz Escudero & family na lang. Kumpara dati na parehong pangalan nila ang nakalagay.

Pero sa IG post ni Heart na ito, may mga positibo at umaasa pa rin na okay pa rin sila. May nag-comment pa na, “she’s wearing her ring again” na wedding ring nito.