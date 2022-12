Inabutan ng tsunami

Nagkaroon ako ng isang kakaibang panaginip na hindi ko talaga malimutan.

‘Yon daw e nung naglalakad ako sa dalampasigan tapos tapos nag-swimming ako sa dagat, pagkakita ko e may parang tsunami sa panaginip ko. Hindi ko ma-explain masyado pero tumaas ‘yung tubig at merong malaking parang tsunami pero hindi naman gumalaw. Naka-freeze lang siya tapos e nakita ko ‘yung dikit dikit na mga isda. As in parang mga patay na, natakot akong lapitan pero ang daming iba-ibang isda doon. Ano kayang pinapahiwatig ng panaginip na ‘to? Salamat sa inyong sagot.

Carla

Ang panaginip tungkol sa karagatan, generally ay isang magandang balita para sa career – maaaring tumukoy ito sa paglago mo bilang isang indibidwal. Pero mayroon itong kaakibat na responsibilidad.

Dagdag na responsibility at obligasyon ang pinahihiwatig nito lalo na kung nakapokus ka sa iyong career sa ngayon. Pwede rin naman itong tumukoy sa negosyo o kaya naman ay property na iyong inaalagaan.

Kung clear ang tubig na nakita mo, inidkasyon ito na magiging smooth ang pagdadaanan mo kahit pa may problema na dumating. Pero may paggalaw dito at tipong binabagyo na, sina-suggest nito na hindi ka komportable sa sitwasyon mo at gusto mo nang makakawala agad dito.

Sinasabi mo na nag-freeze ang tubig na nakita mo na parang tsunami, matatawag ito na pagtaas ng tide, kung ito ang nakita mo nangangahulugan naman ito na makakaharap ka ng malaking pagsubok kung saan malaking bagay ang kailangan mong itaya at walang kasiguraduhan kung ikaw ang mananalo o hindi.

Maaaring may kinalaman ito sa investment sa negosyo, o kaya naman ay stress sa trabaho.

Ang isda naman ay simbolo ng ating subconscioys hope, desire, at mga kinatatakutan.

Sa ibang paniniwala, ang mga isda ay nangangahulungan naman ng abundance o pagkakaroon ng kasaganahan. Nakatali ito sa ating emosyon, mga kutob, at ang ating unconscious mind. Maaaring may mga emosyon ka ngayon na pilit mong dine-deny, kagaya na lang ng pagkaselos o lungkot.

Ang malalaking isda naman ay nagrerepresenta sa iyong kapaligiran at ang balance sa iyong puso at isipan. Sa kasabihan, ang taong ‘big fish’ ay nagsasabing may mataas siyang status o mabigat na katungkulan. Sa panaginip, maaaring ito ay taong nagbibigay sa iyo ng guidance at nasa tabi mo parati.

Pwede rin itong mangahulugan na ikaw mismo ay may mga katangian ng pagiging lider.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com