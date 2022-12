Halos 8K ‘distressed OFW’ balik-PH ngayong taon

Mahigit sa 7,000 ‘distressed’ o problemadong mga overseas Filipino worker (OFW) ang naibalik ng pamahalaan sa bansa ngayong taon.

Sinabi ng Palasyo na batay sa datos ng Department of Foreign Affairs (DFA), may kabuuang 7,880 OFW ang napauwi sa bansa mula Enero hanggang Nobyembre sa pangunguna ng Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs (OUMWA).

Ang 57.67% dito ay mula sa Middle East kung saan 942 OFW ay galing sa Kuwait habang 70 naman ay mula sa Sri Lanka.

Nakapag-isyu rin ang DFA ng kabuuang 3,589,620 passport mula noong Enero hanggang Oktubre ngayong taon at nakapagbukas din ng karagdagang anim na temporary off-site passport services facility. Hanggang nitong Nobyembre, nakapaglabas din ang ahensya ng 55,574 visas at 551,635 apostille certificates. (Betchai Julian)