GRP-NDF peace talk tinulak buhayin

Itinulak ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers party-list Rep. France Castro ang pagbuhay sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Government of the Philippines (GRP) at National Democratic Front (NDF) of the Philippines.

Ayon kay Castro makakamit lamang ang sinasabing pagkakaisa ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. kung matutugunan ang hindi pagkakapantay-pantay na nararanasan sa bansa.

Isang paraan umano upang magkaroon ng pagkakaisa ay ang pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan.

Sinabi ni Castro na pipirmahan na sana ng GRP at NDF panels ang ilang kasunduan na mahalagang bahagi ng Comprehensive Agreement on Social and Economic Reform (CASER) nang magdesisyon ang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kanselahin ang usapang pangkapayapaan noong Nobyembre 2017.

Kasama umano sa pipirmahan sana ang kasunduan kaugnay ng reporma sa lupa at pagpapaunlad ng kanayunan at ang national industrialization at pagpapaunlad ng ekonomiya.

“The breakthroughs in the peace negotiations have generated much support among our people, including members of Congress,” sabi ni Castro. (Billy Begas/Eralyn Prado)