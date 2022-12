Grandmaster Joey Antonio makikipagpigaan ng utak

ISA sa minamarkahan ng mga tigasing woodpushers na lalahok sa GMG Chess Open Rapid Tournament sa Disyembre 31 at sa Sir Herky Del Mundo Memorial Open Rapid Chess Tournament sa Enero 3, 2023 ay si 13-time Philippine Open champion Grandmaster Rogelio “Joey” Antonio, Jr.

Ang dalawang chess tournaments na pinaghahandaan ni 60-year-old Antonio ay parehong lalaruin sa 2nd floor Open Kitchen Foodhall sa Rockwell Business Center sa Sheridan Street, Mandaluyong City.

Posibleng magbigay ng magandang laban kay Antonio sa P52,000 total pot prize event sina GM Darwin Laylo, IMs Angelo Young, Ronald Dableo, Barlo Nadera at Jose Efren Bagamasbad, FIDE Masters Alekhine Nouri, David Elorta, Jeth Romy Morado, Edgardo Garma at Robert Suelo Jr.

Angresidente ng Quezon City na si Antonio ay nakopo ang ninth place honors sa 30th FIDE World Senior Individual Chess Championship 2022 (50+ and 65+ Open-men and women) sa Hotel Cenacolo sa Assisi, Umbria, Italy nitong Nobyembre 26.

“I’m hoping for the best but the field is really tough because all participants have a chance to win it also,” sabi ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) awardee Antonio.

Pinaghahandaan din ni Antonio ang 2023 Bob Wade Masters and Challengers sa Enero 13 hanggang 21 na gaganapin sa Auckland, New Zealand. (Elech Dawa)

META: