GMA personality lilipat din: Tito, Vic, Joey tuloy na programa sa Net25

Agaw pansin ang malaking billboard sa may NAIAX sa may airport area nina Tito Sotto, Vic Sotto at Joey de Leon para sa Net25.

Announcement ‘yon na nasa Net25 na ang TVJ.

Pero ang sabi, magkakaibang shows daw ang gagawin nina Tito, Vic at Joey.

Anyway, marami ang nagsasabing next year ay tiyak na bonggang-bongga na ang Net25 dahil ang dami na nilang shows ngayon.

Siyempre, ang dami na ring mga artistang nasa Net25 ngayon.

Pero sino kaya ‘yung taga-GMA-7 na lilipat daw sa Net25?

Bongga!

Lovi nai-excite sa ‘Batang Quiapo’

Masaya si Lovi Poe dahil kasama niya ngayong Christmas ang boyfriend na si Monty Blencowe.

Bago nga mag-start si Lovi sa second ABS-CBN teleserye niya na ‘Batang Quiapo’ with Coco Martin ay magi-enjoy muna sila ng kanyang boyfriend na ilang weeks na ring nandirito.

Naipasyal na ni Lovi noong unang dumalaw sa ‘Pinas si Monty sa Boracay, pati na rin sa Samal Island, kaya dadalhin naman daw niya ang kanyang boyfriend sa iba pang mga lugar na hindi pa nito napupuntahan. May listahan nga si Lovi ng mga lugar kung saan tiyak daw na magugustuhan ni Monty kapag pinuntahan nila.

Kuwento pa ni Lovi, hindi muna siya aalis ng ‘Pinas dahil after nga ng Christmas break ay paghahandaan na niya ang ‘Batang Quiapo’ at mapapadalas din ang labas niya sa ‘ASAP Natin ‘To!’ kung saan ay nagagawa niyang kumanta at sobrang proud at kilig daw siya kapag nakaka-duet sina Martin Nievera, Gary Valenciano, Ogie Alcasid, Regine Velasquez-Alcasid, Zsa Zsa Padilla at iba pang mga magagaling na singer.

Sabi pa ni Lovi, sobrang excited siya sa ‘Batang Quiapo’ dahil pelikula ito noon ng tatay niyang si Fernando Poe, Jr. (SLN) with Maricel Soriano.

Ang pelikula ni Lovi under Regal Entertainment, Inc., ang ‘Seasons’, ipapalabas na rin ngayong 2023 at excited siya dahil concept niya ang proyektong ‘yon.

Sa chikahan pa namin ni Lovi, naikuwento niya na marami pa siyang concepts na pag-uusapan nila ni Ms. Roselle Monteverde para gawin under Regal Entertainment, Inc.

Bongga!