Gigi de Lana puring-puri ng US concert producer na si Yoliesil Pontino

Ang sarap kausap ni Yoliesil Pontino, baguhang producer ng mga concert sa Amerika. Siyempre, ang mga Pinoy artist ang pinagpu-produce niya at nagi-enjoy talaga siya.

Kung tutusin, may ibang negosyo si Yoliesil, ang ‘Luxury Closet by Yoliesil LLC3. At bentang-benta nga siya sa Facebook live dahil sa kakulitan, at husay niyang magbenta ng mga mamahalin, original na mga bag, at iba pa.

Anyway, isa sa bonggang karanasan ni Yoliesil ay noong mag-produce siya ng concert ni Gigi de Lana, kasama si Carlo Aquino, last October 2022.

Aminado naman si Gigi na hindi siya masyadong familiar kay Gigi, dahil sobrang tutok nga raw siya sa negosyo. Pero, gulat na gulat siya na ganun karami ang follower ni Gigi sa Amerika, ha!

“Na-surprise ako, kasi ‘yung venue stadium ng high school sa San Francisco. Punong-puno!

“Honestly hindi ko ini-expect na mapupuno niya `yon. First of all, when they offered it to me, hindi ako masyadong familiar sa kanya. Si Carlo Aquino ang kilala ko, because he is my ex-crush.

“Tabing Ilog pa lang napapanood ko na si Carlo.

“Si Gigi, hindi talaga ako masyadong familiar.

“So, ang ginawa ko nag-search ako sa YouTube, at grabe, ang galing pala talaga niya Sobrang galing niya.

“Ang sexy pa niya. Sabi ko nga, ang liit ng bewang mo, saan mo kinukuha ang boses mo? Hahahaha!

“Ang dami niyang fan sa Amerika. Mga millennial talaga ang fan niya. At siyempre, ang mga lalake. Hahaha! Ang dami niyang fans na lalake.

“Kahit ang mga friends ko, noong in-invite ko na manood ng concert ni Gigi, kasi nga producer ako, ang sabi nila, ‘Naku, crush ng asawa ko yan.’ Hahahaha!” kuwento ni Yoliesil.

Pero, kumusta naman ang ugali ni Gigi? Hindi ba nag-diva-divahan sa Amerika?

“Naku, she’s very down to earth. Ang bait-bait niya. She’s so nice. Feeling ko nga, kapatid ko siya na maliit, eh,” sabi ni Yoliesil.

Anyway, ang concert nina Tootsie Guevarra with Bryan Termulo ang susunod niyang ipu-produce.

Pero, kung mabibigyan ng chance, si Regine Velasquez talaga ang bet na bet niyang ipag-produce.

“I’m a fan of Regine. Gusto ko talaga siyang ipag-produce. Gusto ko rin si Morissette! Ang galing-galing din niya!” sabi ni Yoliesil.

Anyway, si Yoliesil ay mahusay ring kumanta, kaya alam na alam niya ang mga singer na magagaling kumanta. Katunayan, nagsu-show rin siya at nakakasama niya sina Stella Ruiz at Jinky Oda (Jacque).

Aminado si Yoliesil na noong nasa Pilipinas pa siya ay pangarap din niyang maging TV star. Nakasabayan daw niya sa mga VTRs noon si Nadine Samonte, pero hindi raw siya sinuwerte sa showbiz.

“Sa Pilipinas naman lahat yata ng bata gustong maging artista. Ako gusto ko rin maging commercial model. Pero, hindi nangyari. And happy naman ako sa buhay ko ngayon!” sabi pa ni Yoliesil.

Siyanga pala, pinarangalan din si Yoliesil bilang 2022 Most Empowered Woman and Civic Leader ng Gawad Amerika, na ginanap sa Celebrity Centre International, Hollywood California, USA.