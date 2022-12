Don Trollano, Michael Miranda binigyan ng ekstensiyon sa NLEX

EKSAKTONG dumating ang pinakamagandang regalo sa Kapaskuhan para sa sorpresang kandidato bilang Best Player of the Conference na si Don Trollano sa pagpirma nito ng extension ng kontrata sa NLEX Road Warriors.

Hindi lamang ang Kapaskuhan ang naging tunay na isang maligaya para kay Trollano kundi pati kay Michael Miranda.

Ito ay matapos na ang dalawa ay kapwa pumirma ng extension ng kontrata sa NLEX bago ang Pasko.

Si Trollano, na naging isa sa mga go-to-guy ng koponan kasunod ng pag-alis ni Kiefer Ravena, ay binigyan ng bagong dalawang taong deal para mananatili siya sa prangkisa hanggang 2025.

Samantala, pumayag si Miranda sa isang taong kontrata at mananatiling Road Warrior hanggang 2024.

Pareho sina Trollano at Miranda na mga pangunahing manlalaro ng NLEX mula sa panahon ni ex-coach Yeng Guiao hanggang sa kasalukuyang mentor na si Frankie Lim.

Lalo na si Trollano nang siya ay naging nangungunang offensive na banta ng Road Warriors noong Commissioner’s Cup, kung saan nag-average siya ng 17.7 puntos, 6.2 rebounds, at 2.1 assists, habang nag-shoot ng mataas na 46 porsiyento mula sa three-point range.

Sapat na ang mga numerong iyon para mapunta ang 30-anyos na produkto ng Adamson sa nangungunang limang kandidato para sa Best Player of the Conference award. (Lito Oredo)