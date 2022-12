COVID sirit sinisi sa Omicron variant galing China

May posibilidad na tumaas muli ang kaso ng mga positibo sa COVID-19 dahil sa deteksyon ng Omicron subvariant na BF.7 sa bansa lalo na ngayong maraming aktibidad sa holiday season, ayon kahapon sa Private Hospitals Association of the Philippines Inc. (PHAPI).

“Posible po kasi [na tumaas] for the past… nitong Pasko talagang wala tayong masyadong restrictions at saka ‘yong bago na dumating na subvariant na tinatawag natin na BF.7. Sana naman ay hindi tayo masyadong maapektuhan nito,” saad ni PHAPI President Dr. Jose Rene de Grano sa isang panayam sa GMA News.

Matatandaang inanunsyo ng Department of Health (DOH) nitong Biyernes na may apat na kumpirmadong kaso ng Omicron subvariant BF.7 sa bansa.

“Mas mabagsik po ito, mabilis ma-transmit, at kita naman ninyo na ito ang sinasabi nila ay kahit kayo ay bakunado o kaya ay nagkaroon na ng COVID ay posibleng-posible na kayo’y tamaan din nito,” aniya.

Patuloy na pinag-iingat ng DOH ang publiko at pinaalalahan na palaging magsuot ng face mask at isagawa ang social distancing lalo na sa mga matataong lugar. (Jan Terence)