Kalahating taon pa lang ang administrasyon ni Pangulong Marcos pero ngayon pa lamang ay nakikilala na siya ng buong mundo bilang isang climate change champ.

Dito sa katatapos na biyahe ng ating Pangulo sa Brussels, kanyang binigyang diin ang pangangailangan na magbigayng kompensasyon ang mga mayayamang bansa sa Europa at ang lahat ng nabibilang sa First World para sa “loss and damage” na naidudulot nila sa ating planeta.

Ipinaalalang muli ni Pangulong Marcos sa mga mayayamang bansa na sila ang world’s heaviest carbon polluters na nagiging dahilan kaya nangyayari sa mga umuunlad pa lang na bansang tulad ng Pilipinas ang iba’t ibang climactic disasters tulad ng malalakas na bagyo, pagbaha at tagtuyot.

Dahil po sa mga malalaking industriya ng mayayamangbansa, tumatatas ang temperatura ng mundo at ito ngaang nagdudulot ng malalakas na bagyo, malawakangpagbaha at iba pang panganib sa klima. At ang Pilipinas po ang isa sa mga bansang hinahagupit ng todo-todo ng climate change na dulot ng global warming.

Sa mga nagdaang overseas trip ni Pangulong Marcos mulanang siya’y manumpa noong June 30, naging misyon at adbokasiya na niya ang climate change. Sa 40th and 41st Associations of Southeast Asian Nations (ASEAN) Summit na ginanap sa Cambodia at 29th Asia-Pacific Economic Cooperation (Apec) Economic Leaders Meeting (AELM) sa Bangkok, Thailand ay ipinaalala rin ng ating Pangulo ang malaking responsibilidad ng mayayamangbansa dahil sila ang may malaking pananagutan sa GHG (greenhouse gases) emission o carbon pollution.

Sa 27th session of the Conference of the Parties (COP27) na ginanap sa Egypt noong Nobyembre, napagkasunduan ang “damage and loss” funding mechanism kung saanbibigyang kompensasyon ang mga bansang maya’t mayangbinibisita ng mga kalamidad na pinapalala ng global warming. Ang pondong ito ay gagamitin para sa reconstruction efforts sa mga developing economies na lalo pang pinapalugmok ng mga natural calamities na hatid ng climate change.

At sa Belgium ay isinulong ng Pangulo ang paglikha ng mga konkretong guidelines kung paano matutulungan ng mga biggest GHG emitters ang mga vulnerable economies tulad ng Pilipinas.

Nakaka-proud nga po na, itong pagtutok para sa loss-and-damage compensation, kung saan ang konseptong ito ay binuo noong nakaraang buwan sa COP27 summit sa Egypt, ay muling binigyang pansin ni Pangulong Marcos. Gustuhin man niya o hindi, lalo na ngayon sa kaniyangrising international stature bilang kampion o unofficial spokesman ng mga high-risk na bansa na naghahanap ng climate justice mula sa mga mayayamang bansa gaya ng mga nasa Europa na mga lalo pang yumaman dahil sa kanilang pagiging heaviest carbon polluters o sanhi ng matinding polusyon sa buong mundo.

At nakikita po natin na nakukuha ng ating Pangulo ang atensyon ng mayayamang ekonomiya. Mismong si European Council (EC) President Charles Michel ang sumasang-ayon sa proposal ng Pangulo na umpisahan na ang green fund on climate change para sa ‘loss and damage” policy.

“We couldn’t agree with you more,” sabi ni Michel sa inilabas na Office of the Press Secretary (OPS) statement matapos ang ASEAN-EU (Association of Southeast Asian Nations-European Union) working luncheon.

Inayunan nito ang pagkakaroon ng mas concrete financing guidelines sa loss-and-damage compensation mechanism na napagkasunduan sa COP27 summit. Tiniyak din ni Michel sa Pangulo na handa ang European Union (EU) na makipagtulungan sa Pilipinas at ASEAN sa climate change partikular na sa paglilipat ng green technology para sa pagbabawas ng pagbuga ng GHG.

Sa ASEAN-EU working luncheon kasama ng EU officials and businesspersons sa Brussels, nanawagan ang Pangulong Marcos sa mga European leader na paigtinginang kanilang tulong sa mga climate change-vulnerable developing economies gaya ng ating bansa.

Naging matapang din ang Pangulo sa pagsasabing, “the concept of damage and loss has now been accepted by all parties involved … However, this still brings us to a very difficult and fundamental question, and when you speak of damage and loss, how do we quantify that damage and loss? What are the rules that we apply? When does it begin?”

“The world must get together to fight the effects of climate change and to ensure sustainable development. Climate change threatens to radically transform for the worst many vulnerable ASEAN landscapes,” anang Pangulo. “It is a race against time to conserve and prevent habitat and biodiversity loss … There is no problem like climate change that is so global in nature that it requires immediate and united effort. We need to act now. We need to act together. We need to get it right.”

Kita nyo naman kung gaano manindigan ang ating Pangulong Marcos pagdating sa isyu ng climate change. Hindi siya ang tipong makukuntento na lamang sa napagkasunduan sa halip ay ipinaglalaban niya na magtuloy-tuloy ito at hindi mauwi na lamang sa magagandang salita. Ang mga kalidad na ito ay nagpapakitang isa siyang tunay na climate change champion.

At ngayon pa lamang ay nakikita na may resulta ang mga ginagawa ng ating Pangulo. Patunay dito ang Spanish conglomerate Acciona na nag-commit na ng pag-invest sa ating bansa partikular sa renewable energy (RE) projects tulad ng solar and offshore wind power.

“We find it (the Philippines) welcoming and business-friendly, so we would like to make the Philippines one of our—if not our main hub for the Southeast Asia,” ayon sa chairman ng Acciona na si Jose Manuel Entrecanales.

Iyong ibang taong walang magawa sa buhay at nagsasabing wala raw ginagawa ang ating Pangulopagdating sa mga nangyayaring kalamidad sa bansa ay hindi natin dapat pakinggan. Dahil mas malalim, mas malaki at mas makabuluhan ang ginagawa ng ating Pangulo upang mabigyan ng saklolo hindi lamang ang Pilipinas kundi pati na rin ang iba pang mahihinang bansao highly vulnerable countries na sumasalo ng palala ng palalang polusyon na sanhi ng mga mayayamang bansa.

Ang pagiging isang tunay na climate change warrior ay malaking responsibilidad at nakikita nating ginagawa itong ating Pangulo.

Hindi para pakitang tao lamang. Pangmatagalan po ang kanyang ginagawang solusyon na mapapakinabangannating lahat, hindi lamang ng Pilipinas kundi ng iba pang umuunlad na bansa sa buong mundo.