Abante Tonite pararangalan sa Gawad Dangal Filipino

Bibigyang-parangal ng Gawad Dangal Filipino Awards ang mga matagumpay na Pilipino sa buong mundo sa Disyembre 28.

Ayon sa chairman at CEO nitong si Romeo Burlat, hindi lamang nila isinasaalang-alang ang mga nagawa ng isang Pilipino kundi pati na rin ang kanyang pagkatao at hindi nabahiran na imahe.

Ang bawat pinarangalan sa Gawad Dangal ay dapat maging huwaran sa kanyang katrabaho, pinakamahusay na halimbawa sa kanyang pamilya at tapat na mamamayan sa kanyang bansa.

“I consider our chosen winners as cream of the crop not crop of the cream,” pahayag ni Burlat, na isang multi-awarded international director, actor at host.

Kabilang sa bibigyang-parangal ngayong taon ang Abante Tonite bilang Best Tabloid of the Year at si Jeane Lacorte bilang Best Tabloid Managing Editor of the Year.

Gayundin ang ilang celebrities, educators, businessmen, philanthropists at mga exemplary student.

Isasagawa ang Gawad Dangal Filipino Awards sa Disyembre 28 sa Eurotel North EDSA.

Iho-host ito ni Viva artist singer-actor Lance Raymundo at event host na si Jenny Roxas. (Issa Santiago)