4.8M turista pangarap ng DOT sa 2023

Muling kinilala ang isla ng Palawan bilang “the most desirable island in the world” ng Wanderlust Travel Awards (UK) dahil sa mga nakakamanghang rock formations, underground rivers, malinis na tubig at masasarap na pagkain.

Isa lang ang Palawan sa mga dinadayo ng mga turista. Dahil meron tayong 7,641 islands, hindi mauubusan ng mapapasyalan ang mga bisita.

Kaya naman, hindi pa natatapos ang Disyembre ay umabot na sa 2.46 milyon ang bumisita sa Pilipinas ngayong taon. Lagpas na iyan sa 1.7 milyon na target ng Department of Tourism (DOT).

Ang mga turista ay nanggaling sa mga sumusunod na bansa:

1. United States (461,967)

2. South Korea (387,780)

3. Australia (122,971)

4. Canada (112,015)

5. United Kingdom (93,440),

6. Japan (91,557)

7. Singapore (50,964)

8. India (49,330)

9. Malaysia (44,357)

10. Vietnam (37,028)

Sa pagtatapos ng taon, umaasa ang DOT na aabot sa 2.5 milyon ang maitatala nilang foreign travelers sa bansa. Medyo malayo pa eto sa 8.3 milyon noong 2019 bago ang pandemya. Pero malaki na ang agwat sa 164,000 turistang naitala noong 2021.

Dahil dito, matapang na sinabi ni DOT Secretary Christina Garcia Frasco na kaya nilang abutin ang 4.8 milyong turista sa 2023, sa kabila ng giyera sa Russia-Ukraine, mataas na presyo ng petrolyo, inflation, at Covid lockdowns sa China. (Bago ang pandemya, China ang pinakamalaking tourist market natin.)

Para eto matupad, sinabi ng DOT na (a) palalakasin nito ang ugnayan ng national government agencies at mga local government units (LGUs) sa pagpapaunlad ng mga tourist destination, at (b) palaganapin ang kilalang Filipino Brand of Service Excellence (FBSE) sa pamamagitan ng pagsasanay ng 100,000 tourism workers.

Bumuo rin ng parnership ang DOT at Department of Information and Communication Technology (DICT) para palakasin ang internet connectivity sa at least 94 destinations. Malaking bagay eto lalo na sa mga travel vloggers gustong ipakita sa buong mundo gamit ang Youtube ang kanilang magandang karanasan bilang turista sa Pilipinas.

Malaking bagay ang pagka-alis sa One Health Pass. Para sa mabilis na paglalakbay, inilabas ang E-arrival pass sa pagtutulungan ng DOT, DICT, BI, BOQ, at DOH. Isang platform na lang ang mga requirements ng limang ahensiya.

Inilunsad noong isang linggo ang Bisita, Be My Guest Program. Ang bawat Filipino ay magiging ambassadors of tourism. Magbibigay ng mga incentives at premyo sa mga makapagdadala ng dayuhang bisita sa bansa; kaibigan o kamag-anak man.

Para sa land travel, magtatayo ng mga one-stop-shop “Tourist Rest Areas” sa 10 lokasyon: Manolo Fortich in Bukidnon; Samal Island in Davao del Norte; Baguio in the Cordilleras; Dauis in Bohol; Saud in Ilocos Norte; Carcar, Carmen, Medelin, Moalboal in Cebu, at Roxas in Palawan.

Ilan lamang iyan sa plano ng DOT sa 2023 para makahikayat ng mga bisita sa bansa. Ang bottom line: bukod sa papasok na pera mula sa gastos ng mga turista, daang libong trabaho ang malilikha at uusbong ang mga maliit na negosyo dahil sa sa turismo.

Saan banda ng mundo makakapunta na maamo ang mga whale sharks, sea turtle, dugong, sardines, monkeys at iba pang mga exotic animals? Onli in da Pilipins!