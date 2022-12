2022 Year End Special Report: Caloy Yulo totodo para sa Olympic gold

IPINANGAKO ni 2020+1 Tokyo Olympian Carlos Edriel “Caloy” Yulo sa gitna ng mga nalalasap na kabiguan at tagumpay na hindi ito ititigil hanggang hindi nakukumpleto ang kanyang pinaka-ultimong ambisyon at pagtatala ng kasaysayan para sa bansa na makamit ang pinakaaaasam na gintong medalya sa 2024 Paris, France Olympics.

Huling nagawang magwagi ni Yulo ng pilak sa vault at tanso sa parallel bars sa 51st FIG Artistic Gymnastics World Championships sa Liverpool, England subalit mas mababa ito kumpara sa kanyang pinakamataas na nakamit sa huling edisyon kung saan ito nagwagi ng ginto sa vault at pilak sa isa sa tatlo nitong pet event.

“Mahirap po talaga ang kompetisyon na iyon dahil nandoon po ang lahat ng mahuhusay sa buong mundo,” sabi lamang ng 22-anyos na gymnastics ace, na huling nagwagi ng ginto sa vault nakaraang taon sa Kitakyushu, Japan.

“Pero mas gusto ko po iyun na ngayon pa lang makalaban ko na silang lahat para malaman ko kung hanggang saan pa po ang kailangan kong gawin para sa susunod na laban,” sabi ni Yulo.

Nagawa din ni Yulo maipakita ang kalidad sa paborito nitong men’s floor exercise, ang individual event na nagtulak dito sa pagkilala ng buong mundo sa pagwawagi ng ginto sa 2019 Stuttgart, Germany, matapos na manguna sa qualifying round bago nabigo sa kampeonato matapos na lumampas sa dapat na bagsakan na linya.

Ang mga hamon na ito ang patuloy na nagbibigay lakas kay Yulo na abutin ang mas mataas na kalidad at dagdag na tagumpay upang maghanda sa susunod na taon na 32nd Asian Games sa Phnom Phen, Cambodia; ang 19th Asian Games sa Hangzhou, China at ang pinakahuli na 2024 Paris Olympics.

Sa kabuuan ay nakapagwagi na si Yulo sa mga internasyonal na torneo ng kabuuang 13 ginto, 12 pilak at 6 tanso.

Ito ay mula sa World Championships na may 2 ginto, 2 pilak at 2 tanso; sa FIG World Cup series na 1 ginto, 2 pilak at 4 tanso; sa Asian Championships na 3 ginto, 1 pilak at sa Southeast Asian Games na may 7 ginto at 7 pilak. (Lito Oredo)

META: