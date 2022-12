11 Todas, 20 missing sa paskong baha

Abot na sa 11 katao ang patay habang 20 na iba pa ang nawawala sa naranasang malawakang pagbaha sa maraming lugar sa Visayas at Mindanao dulot ng walang tigil na pag-ulan simula noong araw ng Pasko.

Sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) kahapon, pagkalunod ang ikinamatay ng mga biktima kung saan pito ay mula sa Misamis Occidental sa Northern Mindanao at apat sa Visayas.

Samantala, 10 sa mga naiulat na nawawala ay mula sa Bicol, pito sa Eastern Visayas at tatlo sa Northern Mindanao. Tatlo naman ang naiulat na nasugatan sa nangyaring pagbaha.

Kaugnay nito, idineklara na ni Gingoog City, Misamis Oriental Mayor Erick Canosa ang state of calamity sa kanilang siyudad para makapagpalabas ng pondo ang lokal na pamahalaan bilang tulong sa mga evacuee ng 19 mula sa 79 barangay sa siyudad na lubog sa baha.

Abot sa 6,908 pamilya o 34,081 katao ang inilikas dito ng pulisya at militar nang umabot sa hanggang leeg ang taas ng baha sa lugar.

Ayon kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office head Fernando Dy, apat na munisipyo at dalawang lungsod sa probinsya ang nakaranas ng pagbaha bunsod ng shear line at kabilang dito ang mga bayan ng Magsaysay, Balingoan, Balingasag at Talisayan at ang mga lungsod ng Gingoog at El Salvador.

Itinaas na rin ang state of calamity sa Misamis Occidental dahil sa malawak na pinsala sa lalawigan.

May kabuuang 100,691 katao o 23,762 pamilya ang apektado ng walang tigil na pagbuhos ng ulan sa 262 barangay sa Mimaropa (Region 4-B), Bicol, Eastern Visayas, Zamboanga at Northern Mindanao.

Sa nasabing bilang, 44,672 o 9,216 pamilya ang nanunuluyan sa mga evacuation center habang ang iba ay nakitira sa kanilang mga kaanak at kaibigan.

Wala ring kuryente at may problema sa supply ng tubig sa 36 lungsod at munisipyo. Nasa 48 bahay naman ang nasira, 27 sa mga ito ay bahagyang nawasak habang 21 ang lubusang napinsala.

Sa ngayon ay nakapagbigay na ng P2,038,743.29 assistance ang NDRRMC sa mga biktima ng baha. (Edwin Balasa)