Wesley So titirada sa 2 bigating torneo

MULING makikipagtagisan ng utak si Grandmaster Wesley So kontra sa tigasing woodpusher sa mundo pagsalang sa Meltwater Champions Chess Tour via Chess.com Global Championships sa susunod na taon.

Susubukan ng 29-anyos na dating Philippine chess star na makasungkit ng titulo sa event na aarangkada sa Pebrero 6 kung saan tinatayang nasa $2M ang paglalabanang premyo.

Inaasahang mapapalaban ang Cavite-born na si So dahil kasali si reigning world classical king at back to back Meltwater CCT champion GM Magnus Carlsen ng Norway.

Tiyak na maghahanda ng todo si So para masikwat ang titulo. (Elech Dawa)