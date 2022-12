Visayas, Mindanao lumubog sa baha

Inilikas at nagdiwang ng Pasko sa mga evacuation center ang mga residente sa maraming lugar sa Visayas at Mindanao matapos lumubog sa baha ang mga ito bunsod ng pag-ulan na hatid ng amihan at shear line.

Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (Pagasa), ang shear line ay isang linya o makitid na lugar kung saan nagtatagpo ang mainit at malamig na hangin dahilan para magkaroon ng mas madalas na thunderstorm o mga pag-ulan.

Kabilang sa mga lugar na dumanas ng malakas na buhos ng ulan ang Eastern Visayas, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Camiguin at southern part ng Palawan samantalang katamtamang pag-ulan naman ang naranasan sa nalalabing bahagi ng Visayas, Palawan, Caraga, northern Mindanao at Zamboanga Peninsula.

Nagpaulan din ang shear line sa ibang bahagi ng Luzon kabilang ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Bicol, Aurora at Quezon.

Nagbabala rin ang Pagasa na posibleng makaranas ng landslide sa mga apektadong lugar.

Wala anilang namataan na low pressure area o sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility pero inaasahan pa rin ang pag-ulan dahil sa epekto ng dalawang weather condition.

Sa Llorente, Eastern Samar, walong pamilya ang inilikas sa mga evacuation center bisperas pa lang ng Pasko dahil sa pagpasok ng baha sa kanilang mga bahay.

Ayon kay Shirley Valdez ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO), karamihan sa mga lugar dito ay nakaranas ng hanggang leeg na taas ng baha kaya inilikas sila sa Barangay Naubay.

Hindi rin nadaanan ang mga kalsada kahit ng mga malalaking uri ng sasakyan.

Samantala, paralisado rin ang mga tulay sa Barangay Antipolo dahil sa mataas na tubig-baha.

Sinabi naman ng Lamitan CDRMMO na abot sa 934 pamilya mula sa mga barangay ng Malinis, Matibay at Limo ang inilikas bunsod ng baha.