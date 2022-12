Vhong sobrang saya, todo emote sa Pasko

Naging masaya at buo ang Pasko para kay Vhong Navarro.

Natupad ang dasal ni Vhong, buong pamilya, mga kapatid at mga taga-suporta dahil answered prayer talaga ang nangyari pagpahintulot na makapag-piyansa siya.

Kasama ni Vhong ang kanyang asawa na si Tanya, mga anak at ibang miyembro ng pamilya sa eve of Christmas day.

Sa unang pagkakataon ay nag-post si Vhong sa kanyang Facebook account simula pa nang makulong at magkaroon siya ng pansamantalang kalayaan.

Ayon kay Vhong, “I have so much to be thankful for. Thank you, Jesus! Happy Birthday!

“To all those who prayed and supported me ❤️ thank you very much. God bless!

“Blessed Christmas to all of us! Happiest Christmas with my family and friends.”

Ilang araw na lang din ay 2023 na, kaya posibleng muling mapanood na si Vhong sa It’s Showtime.

Kasal na ba kay Julia? Gerald pamilya na ang turing sa mga Barretto

Masaya ang Christmas eve ni Marjorie Barretto dahil kumpleto ang buong pamilya niya.

Nasa kanya ang lahat ng mga anak, apo at partner ng mga anak niya. Sama-sama silang sumalubong sa Kapaskuhan.

At siyempre, hindi mami-miss ang presence ni Gerald Anderson. Talagang parte na si Gerald ng pamilya.

Kung may picture si Marjorie kasama ang anak na si Dani Barretto at asawa nito na si Xavi Panlilio, meron din si Marjorie kasama ang anak na si Julia Barretto at ang boyfriend na si Gerald.

Kaya naman si Julia at ang pamilya nito ang kasama ni Gerald ngayong Pasko at obvious ang kaligayahan ni Marjorie dahil talagang larawan sila ng isang big and happy family.

Kaya ang caption nga nito sa kanyang Instagram, “My family complete, my perfect Christmas Eve. Merry Christmas.”

Teka, kasal na ba sina Gerald at Julia at pamilya na ang turing ng una sa pamilya ng huli? Hahahaha!