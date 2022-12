Rogelio Antonio Jr, Antonella Berthe Racasa susulong sa NZ

ILANG Linggo na lang at susulong ng piyesa sina Grandmaster Rogelio Antonio Jr. at Woman National Master Antonella Berthe Racasa sa 2023 Bob Wade Masters and Challengers sa Enero 13-21 sa New Zealand.

Bilang paghahanda sa una niyang torneo sa taong papasok, lalahukan muna ng Calapan, Oriental Mindoro na si Antonio ang GMG Chess Open Rapid Tournament sa Disyembre 31 at Herky Del Mundo Memorial Open Rapid Chess Tournament sa Enero 3 parehong sa Rockwell, Mandaluyong.

Kapapangsiyam lang ng 60-anyos at residente ng Quezon City sa 30th FIDE World Senior Individual Chess Championship 2022 (50+ and 65+ Open-men and women) sa Italy noong Nov. 26. Kumolekta ang 13-time Philippine Open champion ng 7.5 points sa six wins, three draws at two losses para makopo ang ninth place purse €700 (P41K).

Nag-silver medal naman sa 15 under female ng 13th PSC 2022 Batang Pinoy National Championships blitz nitong Dec. 20 sa Vigan, Ilocos Sur si Racasa.

Si New Zealand Chess Federation Inc. vice president at organizer Paul Spiller ang nag-imbita kina Antonio at Racasa sa nalalapit na international chessfest. (Elech Dawa)