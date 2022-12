Richard, Sarah gagawa ng ‘baby’ sa Japan

Kahapon pa umalis pa-Tokyo, Japan ang mag-asawang Richard Gutierrez at Sarah Lahbati kasama ang mga anak nila na sina Zion at Kai.

Family bonding ‘yon ng pamilya at sobra raw nilang ie-enjoy ang Tokyo at full na ang kanilang itinerary.

Siyempre, may ‘me and you’ time rin naman sina Richard at Sarah dahil may kasama silang yaya na magbabantay kina Zion at Kai.

Teka! Hindi kaya magka-baby #3 na sila sa 2023 dahil sa Japan trip nila ngayon? Wow!

Anyway, hanggang January 3 sila sa Japan dahil January 4 pa naman babalik ng Cebu si Richard para sa location taping doon ng ‘The Iron Heart’ primetime series ng ABS-CBN.

For now, vacation mode muna sina Richard, Sarah and the kids.

‘Yung family time naman nila na nakasama nila sina Eddie Gutierrez, Annabelle Rama, Ruffa, Rocky, Elvis, Ramon Christopher (and his kids headed by Janine Gutierrez), Tonton Gutierrez, Glydel Mercado at iba pa ay naganap na noong December 23 sa kanilang pre-Christmas dinner na dati-rati ay tuwing December 24, pero dahil walang makuhang caterer, in-advance na nila ‘yon.

Ian, Heaven, Mon palaban sa award

Dahil nag-promise ako kay Direk Lino Cayetano na uunahin kong panoorin kahapon ang ‘Nanahimik ang Gabi’ ng Rein Entertainment, Inc., aba, maaga pa lang ay nasa Power Plant Mall na ako sa Rockwell, Makati City.

Siyempre, si Direk Lino ang isa sa mga producer ng pelikulang ‘yon nina Ian Veneracion, Heaven Peralejo at Mon Confiado, kaya pinanood ko ‘yon.

Eh, alam mo naman, Dondon (my dear editor), sobrang bait ni Direk Lino sa entertainment press, kaya ganoon din ang suporta ng mga kaibigan niya sa press sa kanyang mga proyekto, lalo na sa ‘Nanahimik ang Gabi’ na idinerehe ni Direk Shugo Praico.

oong nag-preview ang pelikula, marami ang nagsabi na maganda ito at puwedeng isa sa mga manguna sa takilya ngayong 2022 Metro Manila Film Festival, huh!

Actually, sobrang support din ng mga fan ni Ian ang pelikula, kaya inaasahang kikita talaga ito!

Sa awards night bukas, inaasahan din na isa ito sa mananalo ng awards.

Palaban daw si Ian sa best actor category at marami ang nagsasabing baka si Mon ang mag-best supporting actor.

Bongga!