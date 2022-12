Renalyn Dacquel, 3 pa kumopo ng ginto sa Asian kickboxfest

BAGO natapos ang taong 2022 nagpakitang-gilas ang national kickboxing team pagkaraang sumikwat ng apat na gintong medalya sa 2022 Asian Kickboxing Championships sa Bangkok Youth Center sa Thailand nitong Dec. 10-18.

Dehins pinaporma ni Renalyn Dacquel si local bet Nitinat Plabplerng, 3-0, sa women’s low kick-48 kilograms category final bout.

Nangibabaw si double Southeast Asian Games gold medalist Gina Iniong Araos nang gulpihin si Hsiao Hsin Chi ng Chinese-Taipei, 3-0, upang maibulsa gold medal sa women’s low kick -60kg.

Bugbog din kay back-to-back Southeast Asian Games gold medalist Jean Claude Saclag si Chaleamlap Santidongsakun ng host country, 3-0, upa mamayagpag sa men’s low kick -63.5kilogram class.

At humarurot naman si Jovan Medallo sa final day ng kumpetisyon nang magbida sa senior men’s musical forms with weapons sa 28.8 points para ungusan si Taiwanese Hsuan Wu Chi na nagkasya sa pilak sa 27.8. Ang kalahi ni Chi na si Chiu Ta-Ting ang sinabitan ng tanso sa 25.7.

“I would like to thank Samahang Kickboxing ng Pilipinas for motivating me since from the start and helping me to be at my best,” bulalas ni Medallo. (Elech Dawa)