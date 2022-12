Red zone area sa Iloilo pinalawig, 9 bayan nadale ng ASF

Siyam na bayan na sa Ioilo ang tinamaan ng African Swine Fever (ASF) dahilan para palawigin ng pamahalaang-panlalawigan ang ipinaiiral dito na red zone area.

Kinumpirma ng Iloilo Provincial Veterinary Office (IPCO) na kabilang sa pinakahuling nakontamina ng ASF ang mga baboy sa bayan ng Barotac Nuevo at Dumangas

Dahil dito, nagpalabas si Iloilo Gov. Arthur Defensor Jr. ng Executive Order No. 460-F na nag-uutos sa pagpapalawig ng red zone area nitong Disyembre 24.

Ipinagbabawal nito ang transportasyon at pagbebenta ng mga buhay na baboy at mga produktong baboy sa loob at labas ng Barotac Nuevo at Dumangas. Sinabi ni Dr. Darel Tabuada, chief provincial veterinarian, na unang nagpositibo sa virus ang mga baboy mula sa Nuevo at sumunod ang Dumangas.