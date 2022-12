Perhuwisyong mall sa Daang Hari

Bago ang lahat, belated Merry Christmas muna sa inyo!

At ‘yun na nga, halos nagkahetot-hetot daw ang mga nag-Baguio dahil sa matinding trapik na kanilang inabot bunga ng iisang kaisipan ng karamihan sa mga taga-National Capital Region (NCR) na doon gugulin o ipagdiwang ang Pasko.

Pero tila hindi lamang ang mga nag-Baguio ang inabot ng kamalasan dahil kahit na ang mga nagpasyang magmalling na lamang ay matinding trapik din ang inabot at damay na rin diyan ang mga motoristang ang regular na ruta ay dumadaan sa mga kalsadang nasa bisinidad ng mga naturang establisiyemento.

Kagaya lamang ng aking nadaanan diyan sa bahagi ng Daang Hari sa Bacoor, Cavite.

Aba’y matinding abala pala ang inaabot ng mga lumuluwas via MCX mula sa naturang lugar dahil sa tila pinaboran ng todo ang mga sasakyang papasok sa Evia Lifestyle Center mula sa may bahagi ng SOMO (dating Vista/All Home Mall) na iisa lamang ang may-ari.

Ang pakiramdam tuloy ng maraming motorista, pribadong kalsada na ang Daang Hari at parang utang na loob pa nila sa may-ari ng mga mall na sila ay pinadaan kaya wala silang karapatang magreklamo kahit na nagkakatrapik trapik na sa araw-araw na ginawa ng Diyos patungo sa kanilang mga destinasyon sa Kalakhang Maynila.

Kung tutuusin, hindi naman iisa ang daanan patungo sa Evia Lifestyle Center kaya kahit na siguro hindi nila gawing entrance ang bahagi na nagkakatrapik-trapik ang mga sasakyang paluwas ay papasukin pa rin ng tao ang lugar.

Ang entrance na mula sa Rotonda na nagsisilbing sentro ng mga patungo ng SLEX via MCX at ilang bahagi ng Laguna at Alabang ay sapat na at hindi rin maabala ang nanggaling ng bahagi ng SOMO dahil iikot lang naman sila at hahantong din naman sa bunganga ng naturang mall.

Pero hindi nga daw maubos ng mga motorista kung bakit kailangan pang lagyan ng traffic light ang bahagi ng Daang Hari na galing ng SOMO kaya pati ang mga patungo ng MCX at ibang lugar ay napipilitang huminto at maipon.

Nasa 30 minuto daw ang inaabot na pagkaabala sa mga motoristang hindi naman patungo sa mall dahil sa perhuwisyong dulot ng sistemang ito.

Lalo na daw nitong nagdaang panahon ng Kapaskuhan kung saan ay napakarami ang bumibiyahe pa-Maynila upang mag-asikaso ng mga bagay-bagay.

Habang nagtatagal ay parami nang parami ang mga estabilisiyementong itinatayo sa lugar at karamihan sa mga ito ay pagmamay-ari lamang ng iisang pamilya kaya kung sa ganitong situwasyon na medyo maluwag pa napiperhuwisyo na ang mga motorista, paano na sila kung ang lahat ng bakanteng lupa diyan ay masemento na?