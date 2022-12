PBBM: Pagmamahalan, damayan, pag-asa manaig sa lahat

Hinikayat ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr ang sambayanan na magmahalan, magdamayan at panatilihin ang pag-asa upang malagpasan ang mga kinakaharap na pagsubok ng bansa.

Sa mensahe ng pangulo sa pagdiriwang ng sambayanan ngayong kapaskuhan, binigyang-diin nito ang tunay na kahulugan ng Pasko na aniya ay pagmamahalan.

Pagmamahalan ani¬ya ang kahulugan ng Pasko at hindi lang ito tradisyon ng pagiging Kristiyano.

“It is this true and simple love that represents — the same one that we constantly desire and need — that allows us to be more than just a Christian tradition. Across beliefs, all the generosity and goodwill stirred in this season are welcomed,” anang pangulo.

Sa pamamagitan aniya ng pagdadamayan at pagpapahalaga sa kapwa ay magagawang makabangon ng bansa mula sa matinding epektong idinulot ng pandemya at maharap ang iba pang mga pagsubok.

Surely, embracing these will help us overcome the difficulties brought by the pandemic and other challenges,” dagdag ng pangulo.

Hinikayat din ni Pangulong Marcos ang mga Pilipino na huwag masyadong maging magarbo sa kanilang pagdiriwang ng Pasko at sa halip ay maging simple lamang at ipakita ang tunay na kahulugan ng Pasko.

Ang simpleng ngiti aniya, kuwentuhan sa mga kaibigan at mga mahal sa buhay kahit mga hindi kakilala ay sapat na para maiparamdam sa bawat isa ang tunay na kahulugan ng Pasko.

“Let our affection be known and felt in the simplest of ways so that the eternal message of the Nativity of Christ may again spark hope for a brighter future in the hearts of all. I wish everyone a christmas full of love, compassion, and hopeful beginnings,” wika ng Pangulo. (Aileen Taliping)