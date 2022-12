Panalo ang Pasig kay Nika

MAPALAD ang Pasig City sa pagkakaroon ng manlalarong 10-taon-gulang na si Nika Juris Nicolas na nagwagi ng 1 gold (individual rapid), 1 silver (team rapid), at 2 bronze medal (team blitz, team standard) sa 13th Philippine Sports Commission- 2022 Batang Pinoy National Championships nitong Dec. 17-21 sa Vigan, Ilocos Sur.

Ang teammate niya sa girls under 11 ay si Kyle Jhazmin Clarito. Mga coach nila sina Raul Miguel Damuy, Lourecel Ecot at Von Carlson Francisco. Suportado sila ni Mayor Victor Maria Regis ‘Vico’ Sotto at coach Franco Camillo.

Lubos ang kagalakan ng mga magulang ni Nika na sina Atty. Nikki de Vega at birthday celebrant Atty. Krisanto Karlo Nicolas sa panibagong tagumpay ng kanilang anak.

***

Ginanap ang 1st Batang Relok Chess Tournament nitong Dec. 24 sa NTA covered court Brgy. San Jose, Rodriguez, Rizal na inorganisa ni Egay Delos Santos.

Kampeon sa kids division si Rhamboy Banaag, sumegunda si Blue Abudanza at tumersera si Kody Elias Kaufman habang nangibabaw naman sa adult division si Juveniano Congreso, pumangalawa si Marc Simborio at pumangatlo si Teng Madduma.

***

Magkasunod na kampeonato ang kinopo ng dating pambato ng Far Eastern University na si Romy Fagon sa City of San Fernando Chess Championship nitong Dec. 17-18 sa Liga ng mga Barangay Hall at sa 48th Non-Master Chess Tournament nitong Dec. 22-23 sa Baguio Center Mall na inorganisa nina Arnie Ignacio at Teddy Sarmiento.

***

Maraming salamat sa Hotel Sogo sa pagsuporta sa aming kakampanyahan nina Woman National Master Antonella Berthe Racasa, kumpareng kong si NM Almario Marlon Bernardino Jr. at delegation head/Fide National Arbiter Roberto Racasa sa 2023 Bob Wade Masters and Challengers sa Jan. 13-21 sa Auckland.

Maligayang Pasko at Manigong Bagong Taon sa lahat.