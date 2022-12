Nesthy Petecio mapapasabak sa 15-19 na bakbakan sa 2023

MALA-BUBUYOG na abala si 2020+1 Tokyo Olympics women’s boxing silver medallst Nesthy Petecio pagsalang sa 15-19 na mga torneo sa taong 2023 kabilang ang 2024 Paris Olympic Qualifying na 19th Asian Games 2023 sa Hangzhou.

Ibinunyag ito ng 30-taong-gulang, 5’2” ang taas at tubong Sta. Cruz, Davao Del Sur sa pagbisita sa katatapos na 13th PSC-2022 Batang Pinoy National Championships sa Vigan, Ilocos Sur na rito’y hinimok niya ang mga kabataan na maging mahilig sa sports gaya niya.

“Matindi po ang motibasyon na ipinakita sa akin ni bff (Olympic at World champion) Hidilyn (Diaz-Naranjo,” hirit pa ng boksingera. “Masyado po akong na-inspire sa kanya na kahit nag-gold na siya ay talagang nais pa niya patunayan na nagawa niya iyon para sa bansa natin. Iyon ang nais kong matupad, makakuha rin ng gintong medalya.”

Maagang nasa radar ni Petecio ang 33rd ASBC Asian Boxing Championships sa Thailand sa Jan. 16-27, ABAP National Championships sa Cagayan De Oro sa Enero o Pebrero, Strandja Memorial Tournament sa Sofia at international training camp sa Muak Lek sa Pebrero rin, Thailand Open sa Bangkok sa Marso at IBA World Women’s Boxing Championships sa New Delhi sa parehas na buwan;

Iho-host ng bansa sa Abril na multi-nation training camp sa Antipolo, 32nd Southeast Asian Games sa Cambodia sa May 5-17, IBA World Men’s Boxing Championships sa Tashkent sa May 1-14, Eindhoven Cup sa Netherlands sa Hunyo;

ASBC Asian Clubs Elite Men and Women’s Championships at Elorda Cup sa Niur-Sultan sa Hulyo, international training camp sa Agosto bago mag-Asiad sa Hangzhou sa Sept. 23-Oct. 8, World Combat Games sa Oct. 21-30 sa Riyadh, training camp para Olympic qualifying tournaments sa Europe at US, at ang ASC The Grand Slam sa China sa December. (Lito Oredo)