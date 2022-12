La Trouppei nagpabibo sa Juvenile Stakes Race

HINANGAAN ng mga karerista ang tikas ni La Trouppei nang manalo sa 2022 Philippine Racing Commission 3rd Leg Juvenile Stakes Race 2022 noong Sabado sa Metro Manila Turf Club Inc. sa Malvar/Tanauan, Batangas.

Sinakyan ni class rider Kelvin Abobo, nagposte ang kabayo ng 1:26 clocking sa 1,400-meter race na hatid ng Philracom upang isubi ng winning horse owner ang tumataginting na P1.080M.

Nasa pang-apat siya upang matyagan ang mga nasa unahang sina Keep Da Trick at Sweetie Giselle. Pa-far turn nasa pangalawang puwesto na si second leg winner La Trouppei at nakakapit kay Sweetie Giselle pagsapit ng huling kurbada.

Ganap na hinablot ni La Trouppei ang unahan sa rektahan at nagwaging may tatlong kabayo ang agwat sa pumangalawang Earli Boating na kumita ng P360K.

Tumersero si Player Andri na may P180K. (Elech Dawa)