Kouame, Diouf bumida; UP, Ateneo tig-1 titulo

‘BATTLE of Katipunan” ng University of the Philippines at Ateneo de Manila University ang 84th at 85th University Athletic Association of the Philippines 2022 men’s basketball tournaments na kinakitaan nang pagresbak ng Blue Eagles sa Fighting Maroons sa winner-take-all Game 3 Finals nitong Dec. 19.

Pambawi ito ng AdMU sa UP na nakauna sa rubber match finale rin noong May para pagtigisahan ng dalawang kampo ang mga titulo ng liga sa papatiklop na taon.

Tinapos muna ng Peyups ang 36-taong pagkagutom sa kampeonato nang silatin ang Ateneo sa Game 3 72-69 nu’ng May 14 sa 84th edition para sundan ang huling kampeonato noong 1986 team na giniyahan ni Venancio ‘Benjie’ Paras Jr.

Nakaayuda sina 84th Rookie of the Year Carl Tamayo, Finals Most Valuable Player Malick Diouf, JD Cagulangan, CJ Cansino, Zavier Lucero at Ricci Rivero sa makasaysayang akyat sa tugatog ng tagumpay ng Maroons sa pagmando ni coach Goldwin Monteverde.

Pero naudlot ang State U para sa unang back-to-back title nang makapaghimagsik ang mga Atenista sa sumunod edisyon ng liga.

Sa harap ng 18,211 manonood sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay, kinubra ng UP ang Game 1 ng pang-85 edisyon via 72-66 win na pinangunahan ni Zavier Lucero sa kinamadang 14 points at 11 rebounds noong Dec. 11 upang mamuro sa pangalawang sunod na kampeonato.

Pero pumalag ang Blue Eagles sa Game 2, 65-55 sa pagbida ni Ange Kouame sa 19 pts. at 11 rebs. sa Smart Araneta Coliseum nung Dec. 14 para itabla sa 1-1 ang serye. Nagtamo rito ng injury si Lucero para madagdag sa listahan ng mga may tamang player sa Fighting Maroons.

Muling nagbida si season MVP Kouame sa 19 markers at 12 boards para kunin ang 75-68 panalo sa Game 3 at masungkit ang pangatlong titulo niya sa liga para sa magarang pag-eksit ng karera sa kolehiyo.

Konsolasyon sa UP ang paghirang kay Diouf na season MVP.(Gerard Arce)