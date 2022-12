Hiwalay na? Sofia, Daniel ‘nagdedmahan’

Panay ang tanong ng mga fan kung may pinagdadaanan daw ba sina Sofia Andres, Daniel Miranda ngayon?

Lokang-loka kasi sila na may mga post ang dalawa na hindi kasama ang isa’t isa.

Tulad ni Sofia na sa mga post niya ay sila lang ng baby niya ang magkasama. Kaya heto ang reaksiyon ng mga fan:

“I hope your ok with Daniel.”

“Bakit laging hindi kasama si Daniel?”

“Wala lagi si Daniel.”

Sa Instagram din ni Daniel ay puro sila ng baby niya ang makikita. Hindi nga kasama si Sofia, na kinakaloka ng mga fan. At hindi rin niya binati si Sofia sa post niya, ha!

May mga nakapansin din na pabago-bago ang eksena, na biglang-bigla ia-unfollow ni Sofia si Daniel, pero biglang-bigla rin, ipa-follow raw ulit.

“I noticed Sofia’s not following Daniel anymore.”

“But yes, she’s following him again.”

“Naka-follow na po ulit.”

“Please huwag natin gawan ng isyu ang dalawa.”

“Kung ano man ang isyu, sana maayos nila.”

So, abang-abang sa mga kaganapan. Pero, di ba, hindi naman ito ang first time na natsismis na nagkaproblema sila, pero biglang-bigla, nag-post din sila na magkasama sila.

So, let’s wait and see na lang, ha! (Rb Sermino)