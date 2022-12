Digong nagbabu sa Palasyo, PBBM kapalit

Enero

Pagpasok ng unang araw ng Enero 2022 ay COVID-19 pa rin ang problema ng Pilipinas dahil sa patuloy na pag-atake ng virus sa mamamayan sa halos buong panig ng bansa kaya inilagay ng Inter-Agency Task Force sa Alert Level 3 ang Metro Manila at ilan pang mga lugar sa bansa na nangangahulugan ng mas mahigpit na health protocols sa publiko.

Enero uno din naging epektibo ang Republic Act 11467 na nagtataas ng buwis sa mga produkto ng alak, electronic cigarettes o vapes at sigarilyo na naunang inalmahan ng mga taong sunog-baga.

Pebrero

Pebrero 5 nang ideklara ng United States Federal Bureau of Investigation (FBI) si Pastor Apollo Quiboloy, lider ng Kingdom of Jesus Christ bilang isa na nasa most wanted list sa sex trafficking. Dumistansiya naman ang Malacanang sa isyu laban sa Pastor na kilalang malapit na kaibigan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.

Buwan ng Pebrero din nang ideklara ng gobyerno sa pamamagitan ng Anti-Terorism Council ang 16 na organisasyon bilang mga teroristang grupo na agad inalmahan ng mga progresibong grupo ,kasama na ang ilang mga kongresistang nauugnay sa Kilusang Komunista.

Marso

Ikinatuwa ng mga nasa sektor ng pamumuhunan nang pirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic act no. 11659 kung saan pinayagan na ng kanyang gobyerno ang full foreign ownership sa ibang sektor ng pagnenegosyo sa bansa mula sa dating 40% lamang.

Abril

Nagbunyi ang mga mamamayan ng Marawi City na naging biktima ng ilang buwan na giyera matapos pirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Abril 13 ang batas na nagtatakda ng kompensasyon sa mga biktima ng Marawi siege noong 2017. Maraming mga inosenteng mamamayan ang nasawi sa bakbakan ng puwersa ng gobyerno at mga terorista matapos kubkubin ng mga ito ang lungsod.

April 27 nang buksan ang pinakamahabang tulay na nag-uugnay sa Cebu City at Cordova,Cebu o ang Cebu-Cordova Link Expressway na pinangunahan ni dating Pangulong Duterte at isa sa mga iniwang legasiya ng kanyang administrasyon.

Mayo

Mayo 3 nang aprubahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang rekomendasyon ng Department of Interior and Local Government (DILG) na ipatigil na ang operasyon ng e-sabong o online cockgfighting operations matapos mapatunayang maraming pamilya ang nasira dahil maraming mga Pilipino ang nalulong sa e-sabong.

Hunyo

June 23 nang tuldukan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang negosasyon sa China para sana sa joint oil exploration sa West Philippine Sea. Ang joint exploration ang isa sa nakitang solusyon para mapahupa ang tensiyon sa mga pinag-aagawang teritoryo sa WPS subalit hindi nagkaroon ng katuparan sa ilalim ng Duterte administration.

June 25, iniutos ng dating Pangulo ang pag-atras sa planong pagbili ng 16 military transport Helicopters sa Russia dahil sa pangamba at posibilidad na magkaroon ng sanctions ang Pilipinas sa gobyerno ng Amerika.

June 30,2022 naiukit sa kasaysayan ng Pilipinas ang inagurasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos jr. bilang ika-17 Presidente ng Pilipinas matapos manalo sa eleksiyon noong May 9,2022.

Hulyo

July 25, pinakinggan ng buong bansa ang unang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos jr. kung saan inilatag nito ang mga plano para sa bansa at prayoridad ng kanyang gobyerno para makabangon sa naging matinding epekto ng pandemya. Nagbigay din ito ng listahan ng kanyang priority bills na nais niyang maaksiyonan kaagad ng Kongreso.

Agosto

Inaprubahan ni Pangulong Marcos Jr., ang rekomendasyon ng Dept. of Transportation (DOTr) para sa extension ng libreng sakay program na agad namang tinugunan ng Department of Budget and Management (DBM) sa pamamagitan nang pag-apruba ni Secretaty Amenah Pangandaman ng Special Allotment Release Order (SARO) ng P1.4 billion noong August 16.

September

September 12 inilabas ng Malacanang ang Executive Order no.3 kung saan pinahintulutan na ni Pangulong Ferdinand Marcos jr.ang boluntatryong paggamit ng face mask sa outdoor settings. Bagamat bahagyang niluwagan ang paggamit ng face mask, pinirmahan naman ng Pangulo ang Proclamation no.57 na nagpapalawig sa state of calamity sa buong bansa hanggang December 31,2022 dahil sa patuloy na banta ng COVID-19.

October

October 10 pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Sim Card Registration Act upang matuldukan na ang talamak na panloloko ng mga scammer at hackers gamit ang cellphone. Lahat ng sim cards ay kailangang iparehistro at ang mga hindi susunod ay iba-block ang sim cards at hindi na ito magagamit kailanman.

Sa kapareho ring petsa ay pinirmahan ng Presidente ang batas para ipagpaliban ang December 5, 2022 Barangay and Sangguniang Kabataan elections, at sa halip ay idaos ito sa huling Lunes ng Ocotber 2023.

November

Matapos ang halos isang taon na pagbabawal na magtrabaho sa Saudi Arabia ay inalis na ng gobyerno ng Pilipinas ang deployment ban para sa mga Overseas Filipino Worker. Nagkasundo ang Pilipinas at Saudi Arabia na mahigpit na imonitor ang implementasyon ng mga reporma sa paggawa sa Saudi at lutasin ang hindi makatarungang labor practices at exploitation na dinanas ng maraming Pilipinong manggagawa sa nabanggit na bansa, kasama na ang hindi pagbabayad sa sahod ng mga ito.

December

Naging abala ang Malacanang ngayong Disyembre partikular si Pangulong Ferdinand Marcos jr. dahil sa maraming pampanguluhang aktibidad matapos ang kanyang naging biyahe sa Brussles, Belgium. Isa sa mga hindi nagawa ng mga dating Presidente ay ang naging aksiyon ni Pangulong Marcos jr. na buksan ang Malacanang sa publiko para dumalo sa simbang gabi hanggang december 24 at malayang makapasok ang mga tao sa Malacanang Palace Grounds mula alas siyete ng gabi hanggang alas sais ng umaga. Bibigyan din ng pagkakataon ang mga tao na makagala sa Malacanang Palace Grounds para makita ang malaking christmas tree at kumain ng libreng puto bumbong.