DepEd nadagdagan ng 16K mga empleyado

Nadagdagan ang bilang ng mga guro at administrative officer sa Department of Education (DepEd) ngayong 2022 para matugunan ang kakulangan sa pagtuturo matapos ang epektong idinulot ng mahigit dalawang taong COVID pandemic na naging dahilan para mag-shift sa distance learning ang mga estudyante.

Ayon sa Office of the Press Secretary, lumabas sa accomplishment at year-end report ng DepEd na isinumite sa Malacañang na kabuuang 11,580 na mga bagong guro ang na-hire ng ahensya at 5,000 naman ang mga bagong administrative officer upang mabawasan ang pasanin ng mga guro sa kanilang administrative loads.

Bukod dito ay 15,331 na mga guro at mga pinuno ng paaralan ang nakatanggap ng graduate scholarships habang 17,636 naman ang sumabak sa pagsasanay para sa language literacy.

Ipinatupad ng DepEd ang national learning recovery plans upang matugunan ang “learning losses” ng mga estudyante matapos magsara ang ilang paraalan at nag-hire ng mga bagong guro at administrative officer.

Iniulat din ng DepEd sa Malacañang na 161,700 na mga guro ang nakakumpleto ng kanilang subsidized teaching courses sa National Educators’ Academy of the Philippines (NEAP) at 31,700 na mga guro ang sumailalim sa Teacher Induction Program.

Ang NEAP ay isang attached agency ng DepEd para sa professional development ng mga guro, mga pinuno ng paaralan at iba pang teaching-related personnel.

Ayon pa sa DepEd report, layon ng national learning recovery plans na magkaroon ng gabay ang mga school region at school division sa pagtugon sa mga kakulangan sa pag-aaral ng mga estudyante dulot ng epekto ng mahigit dalawang taong pandemya. (Aileen Taliping)